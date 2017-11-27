صايفي وحشود يعتبران سلامة الأنصار أهم من الفوز بالداربي

إعتبر قائد فريق مولودية الجزائر عبد الرحمان حشود والمدرب المساعد رفيق صايفي أن سلامة الأنصار أهم من الفوز بالداربي.

وتحدث صايفي، على هامش مبادرة مديرية الأمن المركزي لولاية الجزائر من أجل التوعية بضرورة التحلي بالروح الرياضية في مباراة الغد.

وقال: “الداربي سيلعب على جزئيات صغيرة، لكن سنحاول أن نتفادى الأخطاء ومحاولة الوصول إلى مرمى المنافس”.

وفيما يخص الغيابات التي يعاني منها فريق مولودية الجزائر خلال مباراة الغد امام إتحاد العاصمة قال صايفي:

“عندنا مجموعة من 25 لاعب واللذي سيكون جاهزا 100%هو من سيشارك في الداربي، وإنشاء الله الأفضل هو من يفوز “

فيما تحدث قائد فريق مولودية الجزائر على ضرورة التحلي بالروح الرياضية في مباراة الغد قائلا:

“أتمنى أن تمر المباراة في ظروف جيدة وفي روح رياضية عالية سواء فوق الميدان أو فوق المدرجات، أو حتى خارج الملعب”.

وأضاف:”صحة الأنصار وحياتهم أهم من كل شيء، وما هي إلا مباراة من 90 دقيقة والأحسن هو الذي سيفوز بها “.

وفيما يخص المباراة بحد ذاتها أمام الغريم التقليدي إتحاد العاصمة قال إبن مدينة العطاف قائلا:

“الداربيات عندها خصوصية عند الأنصار، واللاعبون واعون بالمسؤولية التي تنتظرهم في هذه المباراة”وإختتم حديثه قائلا:

“عندنا 23 لاعب، وكل واحد فينا يتمتع بإمكانيات وقادر على تقديم الإضافة، وإن شاء الله اللاعبين الجدد سيكونوا بحجم المسؤولية”