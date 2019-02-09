صايفي يخرج عن صمته ويكشف عن السبب الذي دفعه للإستقالة !

كشف مساعد مدرب تفريق مولودية الجزائر رفيق صايفي عن السبب الذي دفعه لمغادرة الفريق، وتقديم إستقالته إلى المدير الرياضي كمال قاسي السعيد.

وأوضح صايفي في تصريح خص به موقع “كورة” أن إدارة النادي أجبرته على الإستقالة، بعدما حاصرته مؤخرا، ودفعته ررحيل بكافة الوسائل الممكنة.

وأضاف الدولي الجزائري السابق: ” وجهت الإدارة لي العديد من الإتهامات غير المباشرة، ورددت شائعات بأنني السبب في ضرب إستقرار الفريق”.

وجائت إستقالة صايفي من المولودية، بسبب تعيين سلاطني مساعدا للمدرب عادل عمروش دون إستشارته، وهو ما تسبب في تأزم الوضعية بينه وبين إدارة النادي.