صايفي يرفع سقف أهدافه مع المنتخب الأولمبي

أكد رفيق صايفي، المدرب الجديد للمنتخب الأولمبي، إيمانه الكبير بإمكانية التألق وتحقيق الأهداف المسطّرة، لافتًا إلى أن اللاعب الجزائري معروف بحبه للتحدي والمغامرة، وتمتعه بالثقة في النفس.

وقال صايفي، في تصريح لموقع “وين وين”، اليوم الأحد، إن المرحلة المقبلة تتطلب عملا جماعيا منسجما. موجها شكره إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم على الثقة التي وضعها فيه لقيادة المنتخب الأولمبي.

وأبرز الدولي السابق أن تحقيق الأهداف المسطرة يمر عبر تضافر جهود الجهاز الفني واللاعبين والاتحاد، إلى جانب دور الإعلام والجماهير في مرافقة المشروع الجديد.

وشدد صايفي على أن الاجتهاد وكسب الخبرة مع مرور الوقت عنصران أساسيان لبلوغ الطموحات المرجوة.

ويملك صايفي اسما من ذهب في الكرة الجزائرية وهو الذي خاض تجربة احترافية مميزة في فرنسا مع أندية تروا ولوريان وأجاكسيو وإستر وأميان، قبل أن يخوض تجربة أخرى مع نادي الخور القطري.