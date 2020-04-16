صايفي يروي تفاصيل مثيرة عن ملحمة أم درمان

استذكر النجم الدولي الجزائري السابق “رفيق صايفي” ذكريات مثيرة عن ملحمة أم درمان والتأهل لمونديال 2010 بجنوب إفريقيا.

لاعب مولودية الجزائر السابق قال في حوار مباشر على الأنستغرام مع صحفي بيين سبورتس.

“بعد مواجهة القاهرة الجميع كان منهار في غرف تغيير الملابس قبل أن أتحدث أنا زياني وكذا عنتر يحيى، قلنا للجميع مازالت هناك مباراة فاصلة وسنتأهل للمونديال”.

“بعد وصولنا لأم درمان بالسودان ودخولنا الميدان تأكدنا بأننا سنفوز ونتأهل.. المدرجات كانت مكتظة بجماهيرنا وكأننا نلعب في البليدة أو 05 جويلية، هذه المباراة هي أجمل ذكرى في مشواري”.