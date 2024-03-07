صايفي يشارك في حفل إفتتاح ملعب طرابلس الدولي

أعلن نجم المنتخب الوطني السابق، رفيق صايفي، حضوره في حفل إفتتاح ملعب طرابلس الدولي بليبيا.

وصرح لاعب المولودية السابق صايفي، اليوم الخميس، لموقع “ريميسيا” الليبي عبر منصة “إكس”:”سأشارك غدا الجمعة، في حفل إفتتاح ملعب طرابلس الدولي، من أجل مساندة الرياضة وكرة القدم في ليبيا”.

وأضاف صايفي:”سنلعب مباراة كرة القدم بحضور قدماء كرة القدم العربية والإفريقية والعالمية أمام قدماء اللاعبين الليبين القدماء”.

وللإشارة، سيعاد إفتتاح ملعب طرابلس الدولي بعد حوالي عشر سنوات من الحظر من قبل “الفيفا”، وسيسهشد حفل إفتتاح الملعب إقامة مباراة ودية بين أساطير الكرة الليبية والعربية والإفريقية، كحاتم الطرابلسي ومحمد أبو تريكة، أمام أساطير نادي ميلان الإيطالي، أبرزهم سيدورف، ريكاردو كاك، نيلسون ديدا، كافو وريفادو.