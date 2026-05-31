صايفي يضبط قائمة المنتخب الأولمبي تحسبا لتربص عنابة

كشف الطاقم الفني للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، بقيادة رفيق صايفي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري الذي سيُقام بمدينة عنابة خلال الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 11 جوان.

ويأتي هذا المعسكر في إطار مواصلة المنتخب الأولمبي تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، حيث سيقف الطاقم الفني على جاهزية اللاعبين لاختيار العناصر القادرة على تقديم الإضافة خلال المرحلة القادمة.

وشهدت القائمة استدعاء مجموعة من المواهب الناشطة داخل الجزائر وخارجها. في خطوة تؤكد حرص الجهاز الفني على توسيع قاعدة الاختيار ومنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين الشبان لإبراز إمكاناتهم.

ومن المنتظر أن يتضمن التربص برنامجا تدريبيا مكثفا يركز على الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب تقييم مستوى اللاعبين وتعزيز الانسجام بين مختلف العناصر.

ويعوّل صايفي على هذا الموعد الإعدادي من أجل مواصلة بناء منتخب أولمبي قوي، يكون قاعدة مستقبلية لتدعيم المنتخب الوطني الأول خلال السنوات المقبلة.