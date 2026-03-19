صايفي يكشف قائمة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، رفيق صايفي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالدخول في تربص تحضيري يتخلله إجراء مواجهتين وديتين أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، وذلك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وشهدت القائمة حضور عدد من الأسماء الشابة المتألقة في البطولة الوطنية، يتقدمهم مهاجم مولودية الجزائر محمد أناتوف، إلى جانب كل من لحلو أخريب، بن أحمد كوحيلي، وعثمانية صافي الدين من اتحاد العاصمة.

كما عرفت القائمة استدعاء بعض العناصر المحترفة لأول مرة، على غرار محي الدين مخلوفي لاعب نادي دانكيرك، والمهاجم الشاب داريل بن لحلو الناشط في رديف أولمبيك ليون، في خطوة تؤكد توجه الطاقم الفني نحو توسيع قاعدة الاختيارات ومنح الفرصة للمواهب الصاعدة.

وسيخوض اللاعبون مواجهتين وديتين أمام منتخب الكونغو الديمقراطية على أرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي، حيث ستجرى المباراة الأولى يوم 27 مارس على الساعة 18:00، بينما تلعب المواجهة الثانية يوم 30 مارس ابتداء من الساعة 17:00.

وتهدف هذه المحطة الإعدادية إلى تمكين الطاقم الفني من الوقوف على جاهزية اللاعبين وتقييم مستوياتهم عن قرب. إضافة إلى منحهم فرصة اكتساب خبرة دولية، تحسبا للاستحقاقات المقبلة وبناء منتخب تنافسي قادر على تمثيل الكرة الجزائرية بأفضل صورة.