صباح الجزائري وعباس النوري يهاجمان باب الحارة 11.. “سندويش بفلافل بايتة”

إنتقدت الممثلة السورية صباح الجزائري، الموسم الجديد من مسلسل باب الحارة ، مؤكدة أنه لا يشبه العمل الأصلي.

وقالت صباح الجزائري التي كانت تجسد شخصية أم عصام ردا على سؤال إن كانت تتابع مسلسل باب الحارة “أكيد ما بتابعه”.

وتابعت:”أكيد ما بيشبه باب الحارة.. هذا عمل مختلف سموه باب الحارة”.

وأوضحت صباح الجزائري، أنها شاركت في تسع أجزاء من مسلسل “باب الحارة” مع المخرج بسام الملا الذي وصفته بأنه صاحب المشروع والفكرة والنجاحات.

واتهمت صباح الجزائري القائمين على الموسم الجديد بانهم يستثمرون نجاح الأجزاء السابقة.

أما عباس النوري، فقد انتقد بدوره العمل ووصف الموسم الجديد بأنه “سندويش فلافل بايتة”، حسب تعبيره.

يذكر انه يقوم ببطولة هذا الموسم مجموعة نجوم سوريين من بينهم: زهير رمضان، عبير شمس الدين، تولين البكري، سلمى المصري وغيرهم.