صبايا بحاجة للإهتمام والرعاية

هن شابات في مقتبل العمر، صبايا اتصلن بنا وكلهن شغف بالحياة. يحلمن بالإهتمام والارتباط والظفر بزوج صالح يصلن إلى جانبهم إلى بر الأمان. ولأننا في الخدمة دوما، ولأن هدفنا الأسمى توفير ما هو يروق لكم. ها نحن نفتح الأبواب بعون الله أمام كل من يبتغي الحلال، ونعرض عليكم صبايا في العشرين، فبالتوفيق للجميع.

الرقم السري :

135909

حلمها جميل شهما صادقا يكون لها قرة عين

فتاة من ولاية تيزي وزو، صبية تبلغ من العمر 29 سنة، كما هي ماكثة في البيت، حباها الله بجمال ما بعده جمال. متوسطة القامة ومعتدلة القوام، محترمة وبشوشة. شريفة ومنذ صغرها تعف نفسها من العلاقات العابرة، عاشت صابرة إلى أن يقضي الله أمرا.

اتصلت بنا وكل رجاؤها بالمولى، لأن يبعث لها نصيبا طيبا يتخذها في الحلال زوجة. رجل ترجو فيه التدين والاستقامة والإهتمام، يكون من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتجاوز 40 سنة. أريده أعزبا فقط وأتمنى من الله أن يكون في مستوى أحلامي وتطلعاتي.

الرقم السري :

135910

عيشة هنية رجاء هذه الفتاة الطيبة

فتاة من عنابة، عمري 26 ربيعا، سليلة أسرة متواضعة ومحافظة، عازبة ولم يسبق لي الإرتباط، مقبولة الشكل متوسطة القامة. سيدة بيت من الطراز الرفيع، ومسؤولة جدا في كل شؤون الحياة.

تريد أن تحقق حلما يراودها منذ الصغر، تتمنى بناء أسرة على أسس الإهتمام والمودة وأجمل القيم. إلى جانب هو أجدر بكياني، رجل تريده محترما، تقيا ومسؤولا، لا تهمُّها ولايته، سنه لا يتجاوز 45 سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد، كما تقبل التعدد شرط العدل والمساواة.

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الرقم السري:

135786

هل من تقي يكون على حياتي وكل ما أملك الرجل الأمين

ترددت قبل الاتصال بكم، لكنني رأيت في تفويت الفرصة مضيعة للوقت، فخير البر عاجله، فانا بالرغم من سني هذا إلا أنني دوما على تفاؤل، أترقب يوميا ساعة الفرج بقلب يشع إيمانا، كيف لا وقد ألفنا أن كل صابر على الابتلاء يلقى أجمل جزاء من رب العباد، وأنا امرأة مؤمنة، أسعى دوما بحول الله إلى تحقيق استقراري على سنة خير البرية.

دون إطالة أقول: أنا عاصمية في الخمسين من عمري، مطلقة بدون أولاد، أبدو أقل من سني بكثير، كيّسة وطيبة وذات همة، ماكثة في البيت ولي مكانة جدّ خاصة عند أهلي الذين يثنون على أخلاقي وعفتي. أريد أن أعيد بناء حياتي من جديد إلى جانب إنسان راقي التفكير والنظرة. رجل ذو قلب جميل وأصيل، أريده من العاصمة فقط، سنه لا يتجاوز55سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين سأكون لهما نعم الأمّ بإذن الله.

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