صبايا بحاجة للاهتمام والرعاية

ننطلق في عروضنا لهذا الركن من ولاية تيزي وزو، نقدم لكم عرضا مميزا لإحدى صبايا الجزائر ، تبلغ من العمر 29 سنة. ماكثة في البيت، حباها الله بجمال ما بعده جمال، متوسطة القامة ومعتدلة القوام، محترمة وبشوشة. شريفة ومنذ صغرها تعف نفسها من العلاقات العابرة، عاشت صابرة إلى أن يقضي الله أمرا.

اتصلت بنا وكل رجاؤها بالمولى، أن يبعث لها نصيبا طيبا يتخذها في الحلال زوجة، رجل ترجو فيه التدين والاستقامة. يكون من الوسط، سنه لا يتجاوز 40 سنة، أريده أعزبا فقط وأتمنى من الله أن يكون في مستوى أحلامي وتطلعاتي.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري :

135680

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إلى ولاية عنابة نقدم لكم أحدى صبايا الجزائر ، تبلغ من العمر 26 عام، سليلة أسرة متواضعة ومحافظة. عازبة لم يسبق لها الارتباط، مقبولة الشكل متوسطة القامة، سيدة بيت من الطراز الرفيع، ومسؤولة جدا في كل شؤون الحياة.

تريد بناء أسرة على أسس المودة وأجمل القيم، إلى جانب هو أجدر بطيبة قلبها وسمو أخلاقها، رجل تريده محترما. تقيا ومسؤولا، لا تهمُّها ولايته، سنه لا يتجاوز 45 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد، كما تقبل التعدد.

الرقم السري :

135681

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