صبايا بحاجة للود والرعاية

لكل أنثى طموح وأحلام في الحياة، تبدأ في تحقيقها بثبات، وهي تختلف الأحلام من واحدة لأخرى. لكن كلهن بحاجة للاستقرار تحت سقف المودة والرحمة، وإلى جانب من يغمرهن بالمحبة. ففارس الأحلام الذي يطرق البيوت من أبوابها أكثر ما ترجوه المرأة في حياتها، يأخذ بيدها على بساط الحلال. يكون لها زوجا أمينا تعتمد عليه، وتسعى لإسعاده، وهذه بالذات رغبة فتيات طرقن أبوب مركز الأثير. واتصلن يناشدن الخير، فمن يصونهن ويكون لهن الستر؟

الرقم السري :

136010

تقبل أن تكون زوجة ثانية لرجل يعاملها برحمة ومودة

فتاة من ولاية عنابة، جمعت بين البشاشة والرقة، أخلاقها عالية، حباها الله بجمال يسلب القلوب. كلامها حلو يبعث في النفوس السرور، تبلغ من العمر 26 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج. ماكثة بالبيت ومدبرة رائعة لشؤونه.

اتصلت بنا وكلها أمل بحاجة أن تجد ابن الحلال، الذي يطير بها إلى دنيا الهناء. تعد أن تصون شرفه وعرضه، وتكون قرة عين له، تريده من الشرق أو الوسط، تقبله إن كان أرمل أو مطلق. وتقبل أيضا التعدد لرجل لا يميل كل الميل، يكون عاملا مستقرا وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

136011

بنت الغرب تطمع لأسمى علاقة في الكون

إلى ولاية وهران، نعرفكم على صبية غاية في الاحترام، طرقت باب مركز الأثير، وأرادت أن تناشد شهما أصيل. فهي بحاجة إلى من تبني إلى جانبه حياتها تحت ظلّ الوفاء والتقدير، صاحبة العرض شابة تبلغ من العمر 29 سنة. عزباء لم يسبق لها الزواج، محترمة جدا، وسليلة أسرة شريفة ومحافظة، ماكثة في البيت، وتحيا بين أهلها معززة ومكرمة.

ترغب في بناء أسرة على أسس المودة والرحمة، إلى جانب رجل يضعها أميرة في بيته. تفضله من إحدى ولايات الشرق أو الغرب، سنه لا يتعدى 42 سنة، تتمنى لو يكون أعزبا. ولا يهم إن كان أرمل أو مطلق بطفل على الأكثر، يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

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ستعاشرك بالمعروف.. وتجعلك الرجل الأسعد في الكون

هي فتاة من إحدى ولايات الوسط، مطلقة بدون أولاد، تبلغ من العمر 29 سنة، جميلة الخلق والأخلاق. تمارس مهنة الحلاقة بكل مهارة، بعد تجربة قدمت فيها الكثير من التضحيات، وجدت نفسها تحمل لقب مطلقة بكل أسف. لكنها لم تستسلم وأبت إلا أن تواصل حياتها بثبات، اتصلت بنا وأعربت عن نيتها في الاقتران على سنة خير الأنام. تتمنى من المولى القدير أن يسوق لها الرفيق المناسب، الذي يحن ويحب ويطبطب على قلبها الرقيق. رجلا تريده من أي ولاية من الوطن، سنه أقل من 45 عام. لا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد، يكون عاملا مستقرا، ولديه مسكن خاص.

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