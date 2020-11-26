صبايا تبحثن عن الستر والرعاية

هذه ثلة من الصبايا ترغب في الستر والرعاية، فإن كنت ترغب في إتمام نصف الدين والزواج على سنة الله وخير المرسلين والسير على نهج قويم، معنا فتيات طيبات نأمل لكم لهن التوفيق والسداد.

من يمحوا عني آثار الماضي وله مني حبي وإخلاصي

إن من اعظم النعم التي قد يمنها الله على عبده عائلة حنونة تحتضن وتحتوي مهما قست الحياة، وهذا ما وجدته فتاة من غرب البلاد بعد أن تعرضت لخيبة صادمة، عادت أدراجها والحمد لله لاقت الرحب والحب لديهم، واليوم وبكل عزم وقوة إيمان بان الله سيعوضها كل دمعة نزلت من الأجفان، قررت أن تطوي الماضي وتضعه في طيّ النسيان.

ولكل مهتم بعرضها نقول: هي فتاة من ولاية وهران صاحبة الـ28 عام، ماكثة بالبيت، صبية نشيطة وطموحة، من بريق عينيها تلمح نقاءها ومن ابتسامتها الجميلة تعرف كم هي صادقة وبريئة، فتاة جميلة الشكل متوسطة القامة ورائعة كأنثى في عقر دارها، انفصلت وليس لديها أولاد، تتمنى من جديد أن تجد من يشد على يدها وبالحلال يبعث الحياة في قلبها، ترغب في زوج متفهم.

ترضى دينه وخلقه، تتمنى أن يكون من غرب البلاد، سنه لا يتعدى 50 سنة، عامل مستقر ولديه مسكن، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق بولدين على الأكثر.

الرقم السري: 133548

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شابة من الطراز الرفيع فلا تترك الفرصة تضيع

فتاة من العاصمة، عازبة لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 33 سنة ماكثة بالبيت، طيبة وبشوشة، جميلة الروح ومتواضعة جدا، طويلة القامة ممشوقة القد، حباها الله بحسن يسر الناظرين، تطلع إلى حياة مستقبلية كلها صدق وجدية إلى جانب زوج تعد أن تجعل أيامه جنة على الأرض.

تتمنى من شريك العمر أن يكون من العاصمة أو إحدى الولايات المجاورة لها، سنه حتى 45 سنة، تقبل أرمل أو مطلق، عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري: 133549

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منتهى أحلامي أسرة سعيدة تطيب معها أيامي

بعد التحية والسلام، سأدخل مباشرة في لب الكلام، وأقدم طلبي راجية من المولى التوفيق في تحقيق الأحلام، أنا فتاة أرغب في الستر تحت جناح الحلال إلى جانب رجل يكون صادقا يقدرني وبالمحبة يغمرني، فالفتاة ليس لها بعد الله ووالديها إلا زوجا من ذئاب البشر يحميها، أنا يتيمة الأب، من ولاية سطيف، في رعيان العمر لي 33 عام، شابة جميلة وجذابة أفيض أنوثة وحسنا، ماكثة بالبيت، وسيدة فيه من الطراز الرفيع.

أتمنى الارتباط بزوج من أي ولاية من الوطن، رجلا طيبا نيته الحلال تقي يخاف الله، عامل مستقر، أقبل العيش مع الأهل إن لم يتوفر لديه سكن خاص، يكون أعزب أو أرمل أو مطبق بدون أولاد، سنه لا يتعدى 46 سنة.

الرقم السري: 133550

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