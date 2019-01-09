صبا مبارك تنشر صور شقيقتها لأول مرة..شاهدوا جمالها

نشرت الممثلة الأردنية المشهورة، صبا مبارك صورة لها رفقة شقيقتها آية، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر هذا الظهور الأول لها، فصبا مبارك لم تنشر صورا لعائلتها من قبل.

وأضافت الفنانة الأردنية، تعليقا على الصورة قالت فيه:”أنا وأختي حبيبتي وأعز صاحبة عندي، آية”.

لترد عليها شقيقتها من خلال صور أخرى قامت بنشرها، وعلقت قائلة: “مع شقيقتي الرائعة صبا مبارك في العرض الأول للفيلم”.

وعلى الصعيد الفني، فإن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل “طايع”، الذي عرض في رمضان الماضي مع الفنان عمرو يوسف.