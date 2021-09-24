صبرت عليه لأنني يتيمة الوالدين ولأنني لم أنجب له أولادا

سيدتي أنا إمرأة متزوجة منذ أكثر من عقد من الزمن مع رجل خلته سيحتضن أحلامي ويداوي ألامي ، إلا أنّ أحلامي هاته سرعان ما تحولت إلى كابوس، كيف لا وزوجي لم يكنّ لي من الحب شيئا، كما أن حياتي إلى جانبه كلها روتين ومسؤوليات .

وفاة والداي قتل في كلّ ما كان من شأ،ه أن يكون سلوايـ، وبالرغم من ذلك بقيت أبحث عن ذلك الصدر الحنون ف يزوج لم يأبه لأمري ولم يكترث لحجم مسؤوليته في إحتوائي بعد مصابي الجلل.

لا أنكر أنن تخبطت كثيرا في براثين الفراغ العاطفي والإحساس باللاأمان، والشعور بعد الإرتواء النفسي إلا أنني وكلت أمري إلى الله وتوسمت أن تتغير الأمور وتنبلج الغمامة التي غطت سماء سعادتي لأحيا كبقية الخلق، إلا أنني سرعان ما صعقت بما قلب حياتي رأسا على عقب.

زوجي سيدتي على علاقة بإمرأة أخرى غيري يمارس معها ما حرمني منه طيلة عمر زواجنا من كلام معسول وإحتواء ودفء وحنان. إنه من برجه العاجي لا يكترث لأمري بالمرة وهو يحيا السعادة إلى جانب إنسانة لست أعلم مصير علاقته بها وإن كان سيتزوجها بعد أن يحيلني إلى ركب المطلقات، أو أنه سيبقى على علاقة بها فيما يركنني أنا حليلته على الرف.

صدقّيني علمت بالأمر صدفة وتأكدت منه من خلال المكالمات الموجودة عبر هاتف زوجي، ومن خلال تصرفات زوجي التي وإن دلّت فهي لن تدلّ سوى على أنه عاشق ولهان. لم أقوى على مصارحته وأنا أموت في اليوم ألف مرة، وخائفة من أن يقدم زوجي على الزواج ممن هام بها أكثر مني فيسكنها بيتا جدرانه وحدها تعلم كم تألمت وعانيت من هجره وغطرسته.

ترى ما هو مصيري؟ أين لي أن أمارس حزني بعد أن توفي والداي ولم يعد لي من سند، فإخوتي لما علموا بالأمر أداروا ظهرهم لي وطلبوا مني الصبر والتحمّل ولم أجد من بينهم قلبا حنونا إحتوى حزني وشجني. أنا في حيرة من أمري سيدتي، فهل يعقل أن أحيا بعد هذا العمر كله مثل هذه الإنتكاسة؟