صبري اللموشي مدربًا جديدًا لمنتخب تونس إلى غاية 2028

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين صبري اللموشي، مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني التونسي، خلفًا للناخب السابق سامي الطرابلسي.

وأكدت الجامعة التونسية لكرة القدم، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن عقد صبري اللموشي سيمتد إلى غاية 31 جويلية 2028. في إطار مشروع رياضي يهدف إلى ضمان الاستقرار الفني وبناء منتخب قادر على المنافسة في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

وفي السياق ذاته، تقدّم المكتب الجامعي بجزيل الشكر والتقدير لسامي الطرابلسي وكامل أعضاء الطاقم الفني الذي عمل معه. نظير المجهودات المبذولة خلال الفترة السابقة، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.