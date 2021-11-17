  صبري بدأ ينفذ.. فأنا شخص غير موفق

أنا شخص غير موفق

بعد التحية والسلام، مشكلتي ببساطة أنني شخص قليل الحظ والمشاكل تأتيني من كل حدب وصوب، فما من مجال حققت فيه نجاح مبهرا، بالرغم من سعي الدائم للاجتهاد وحرصي الدائم على فعل الخيرات.

سيدتي، لم أوفق بحياتي لا في عملي ولا دراستي، وحتى في أصدقائي وعائلتي، ففي العمل يتم نقلي كثيرا كعقوبة ؟ مع العلم أني موظف مثابر ، واشتريت سيارة لكن سرعان ما عملت حادث

أما على صعيد الأصدقاء، فلم يبق لدي أي صديق والكل يتخلى عني بمجرد أن أثق فيه وعلى صعيد الزواج، فقد تقدمت لخطبة الكثير لكن لم أجد القبول من أي واحدة منهن،

الآن عمري 30 سنة، علماً أنني مقبول الشكل باعتراف الكثير، وحتى من حولي يستغربون لماذا كل هذه الأمور تحدث لي، وفي كل مرة أسأل نفسي عن الأسباب ولا أجد لي إجابات؟

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

أخي الكريم، لما نبحث عن المفقود إلي هو بيد الله وعزّ وجل، ونترك الموجود الذي بين أيدينا، لما نحصي فقط ما لم نتحصل عليه بعد، وننسى ما انعم الله به علينا أنت بصحة وعافية وهذه نعمة يفقدها الكثير، أنت إنسان موظف وغيرك لا.

هناك نقطتين مهمتين لابد أن تعيد النظر فيهما:

أولا: علاقتك مع الله ذ، ولو انك لم تتطرق إلى هذا الجانب في رسالتك، فالعبد الصالح إذا قصر في حق الله وابتعد عن طاعته تتعرضه بعض العراقيل، وهي إشارات من الله لك حتى تعود إليه.

ثانيا: أخي الكريم حاول أن تقيم نفسك وتكون صريحا معها، فأحيانا عدم توفيقنا في العمل راجع إلى أخطا نقوم بها أو نقص خبرة أو تكوين.