صبري بوقادوم يتباحث مع نظرائه في كل من ليبيا تونس مصر والسعودية

أجرى اليوم الإثنين وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم إتصالات هاتفية مع نظرائه في كل من دولة ليبيا تونس مصر والسعودية.

وخلال المكالمات تباحث بوقادوم تباحث سبل تعزير العلاقات الثنائية بين الدول الشقيقة.

ووفق بيان للخارجية تناولت المحادثات مستجدات الاوضاع على المستوى الإقليمي خاصة التطورات الاخيرة في ليبيا .

واضاف البيان ان الوير جدد موقف الجزائر الثابت الداعي إلى تسوية سياسية عبر الحوار بين مختلف الفرقاء اللبيين للتوصل إلى حل سياسي شامل.

وذلك في إطار إحترام إرادة الشعب الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية.