صبري بوقادوم يهدي قميص المنتخب الوطني لعمدة كانساس سيتي

أهدى سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة، صبري بوقادوم، قميصاً للمنتخب الوطني الجزائري لعمدة مدينة كانساس سيتي، كوينتون لوكاس.

وذلك اعترافاً بحفاوة الاستقبال والدعم الاستثنائي الذي وجدته الجماهير والبعثة الجزائرية في المدينة أثناء حضورها مباريات كأس العالم 2026.

وأكدت السفارة، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، اليوم الأحد، أن هذه اللفتة تمثل رمزاً للصداقة المتينة التي ربطت الجزائر بمدينة كانساس سيتي. وترسيخاً للقيم الرياضية التي تجمع وتوحد الشعوب.