صبري بوقادوم يُستقبل من طرف نظيرته الإسبانية أرانتتشا قونزاليس لايا

إِستُقبل اليوم الإثنين وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم بمدريد من طرف ويرة الخارجية الإسبانية أرانتتشا قونزاليس لايا.

الطرفان تباحث سبل توسيع العلاقات التجارية بين البلدين العلاقات بين البلدين وكذا التعاون في المجال الأمني والتقافي وكذا ملف الهجرة.

وتنذرج هده الزيارة في إطار المشاورات التقليدية والمنتظمة بين البلدين اللذين وقعا منذ سنة 2002 “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون”.

كما تهدف إلى تعزير الحوار السياسي والشراكة الاستراتيجية بينهما بشكل أكبر في جميع القضايا وفي جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك.

ويشرع وزير الخارجية صبري بوقادوم اليوم بزياة إلى إسبانيا بدعوة من نظيرته أرانتتشا قونزاليس لايا .

وخلال الزيارة سيحظى الوزير باستقبال من قبل الملك فيليب السادس الذي سينقل إليه رسالة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وسيتم إستقبال بوقادوم من طرف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.