صبري بوقدوم يشارك في الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتحاد الافريقي لدعم مالي

شارك وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، اليوم الإثنين، في الاجتماع الوزاري الثاني المجموعة الاتحاد الأفريقي لدعم مالي.

أين تناول هذا الاجتماع، الذي جرى في لومي بجمهورية الطوغو، مدى تنفيذ الأولويات الواردة في خطة العمل التي اعتمدتها مؤخرا السلطات الانتقالية في مالي.

كما أتاح تقييم حصيلة تطبيق اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

وفي هذا السياق أطلع صبري بوقدوم في كلمته المشاركين على التقدم الذي احرزته الأطراف المالية.

كما ذكر بالدعم متعدد الأوجه الذي تقدمه الجزائر، من أجل عودة الاستقرار في هذا البلد الجار.

أين اجمع المشاركون على الإشادة بدور الجزائر بصفتها رئيسة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الأحقاق.

ورحبوا بشكل خاص بعقد الاجتماع الخامس رفيع المستوى اللجنة متابعة الانفاق في كيدال لأول مرة منذ سنة 2015.

مع التأكيد على ميزة هذه المبادرة وإمكاناتها الواعدة من حيث تعزيز ديناميكية جديدة للسلام والمصالحة في هذا البلد.

وفي هذا الصدد تم إدراج هذا الموقف ضمن النتائج التي توصل إليها هذا الاجتماع.

وتجدر الإشارة الى أن الوزير صبري بوقدوم التقى على هامش هذا ا الاجتماع، بعدد من نظرائه.

لا سيما من مالي وغامبيا وبوركينا فاسو وغانا وكذلك مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيكواس.

وقد كان تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في خدمة السلام والا استقرار في المنطقة على جدول أعمال هذه المحادثات.