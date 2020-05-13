صبري بوقدوم يعزي في وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي لقليبي

قدّم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم تعازيه الخالصة لنظيرة التونسي إثر وفاة الأمين العام الاسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي لقليبي.

وأوضح بيان الوزارة أنه “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي لقليبي”.

وعلى إثر هذا المصاب يتقدم وزير الشؤون الخارجية “بخالص عبارات التعازي والمواساة لنظيره التونسي ولأسرة الفقيد، راجيا الله عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

وأشاذ الوزير في برقية التعازي “بمناقب الراحل الذي كرّس مسيرته المهنية الحافلة في خدمة بلده تونس الشقيقة بإخلاص وكفاءة عالية في مختلف المواقع السياسية التي شغلها، كما نوّه بالحكمة والحنكة والاقتدار التي أدار بها الفقيد العمل العربي المشترك خلال توليه رئاسة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتفانيه في خدمة القضايا العربية العادلة.”

وإختتم الوزير أن الأجيال التونسية والعربية المتعاقبة ستبقى تحتفظ بذكرى الفقيد وتستلهم من مشواره الزاخر للارتقاء بحاضرها ومستقبلها.