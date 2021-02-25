صبري لزهاري: ذروة إستهلاك الكهرباء قد تصل إلى 16500 ميغاوات الصيف المقبل

كشف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء صبري لزهاري، أن ذروة إستهلاك الكهرباء قد تصل إلى 16500 ميغاوات الصائفة القادمة.

وأضاف لزهاري، أن قدرات الإنتاج الوطنية تقارب 22 ألف ميغاوات، والشركة تحوز على 16 ألف ميغاوات من أصل 22 ألف ميغاوات المتوفرة بالحظيرة الكهربائية الجزائرية، وهو ما يمثل أكبر طاقة انتاج وطنيا.

وأوضح لزهاري، أن الشركة إقتنت محطات إنتاج كهرباء بدورات مختلطة كما تعتزم إقتناء محطات من هذا النوع قريبا.

كما قال “تكمن خصوصيتها في مزج توربيانت الغاز بتوربينات بخارية مما يسمح بتحقيق نسبة مردودية مرتفعة تقارب 60 بالمئة. وكشف في ذات السياق، أن هذه المحطات تسمح باقتصاد 50 بالمئة من إستهلاك الغاز.

وتوجد تلك المحطات على مستوى عين أرنات بولاية سطيف، وكاب جنات ببومرداس، فيما يتم تشغيل أخرى على مستوى ولاية النعامة.

وكذا بلارة بولاية جيجل علما أنه من المقرر أن تشرع محطات أوماش ببسكرة وقايس بخنشلة في العمل الصائفة المقبلة.

إضافة إلى ذلك يجري إنجاز محطات ذات محركات ضغط بولايتي مستغانم والجلفة.