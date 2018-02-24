صبري لموشي يستجيب لطلب أنصار رين ويُبعد بن سبعيني

أجلس المُدرب الفرانكو تونسي لنادي “رين” الفرنسي “صبري لموشي” المُدافع الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” على دكة البدلاء.

سهرة اليوم السبت في لقاء فريقه ضد الضيف “تروا” لحساب الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

والذي إنتهى بتفوق أصحاب الأرض بهدفين دون رد، وشارك بن سبعيني في الدقيقة 76 مكان زميله المدافع المحوري.

هذا وكانت جماهير نادي رين قد طالبت المُدرب بإبعاد لاعب الخضر بعد أداءه السيئ في اللقاء الأخير وتسببه في ركلتي جزاء وهدف.

وغاب الجزائري الأخر زفان عن قائمة فريقه بسبب العقوبة المُسلطة عليه بعد تشاجره مع زميل له.