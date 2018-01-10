صبري لموشي يواصل تحدي “بن سبعيني”.. ورين يـتأهل

تأهل نادي “رين” الفرنسي إلى الدور النصف النهائي من مُنافسة كأس الرابطة الفرنسية بفوزه على الضيف “تولوز” برباعية لهدفين اليوم.

وأقحم المدرب الفرانكو تونسي “صبري لموشي” مُدافع الخضر أساسيا في منصب ظهير أيسر عكس ما يتمناه إبن مدينة قسنطينة.

الذي يُفضل إقحامه في منصبه المُفضل في محور الدفاع وهو ما عبر عنه في العديد من المرات.

ونال لاعبُ “مونبولييه” السابق بطاقة صفراء في الدقيقة 68 في حين غاب الجزائري الأخر “مهدي زفان” عن قائمة فريقه.

في اللقاء الذي إحتضنه ملعب “طريق لوريان” سهرة الأربعاء لحساب الدور الربع النهائي.