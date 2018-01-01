صبري لموشي يُغلق الأبواب على بن سبعيني

أكد صبري لموشي، مُدرب نادي “رين”، بأنه لا ينوي التخلي عن عناصر تشكيلته الأساسية وفي مُقدمتهم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني.

وصرح :”ركائز المجموعة، باقون معنا، وغير معنيين بالميركاتو”. مُلحما بصفة مُباشرة لخريج مدرسة بارادو وبعض الأسماء المطلوبة في الميركاتو الشتوي.

ويُعتبر إبن مدينة قسنطينة من العناصر الدائمة المُشاركة مع “لي روج إينوار”، لكنه مُستاء من كثرة تغيير منصبه بصفة مُستمرة.

ورُشح نجم “الخضر” للإلتحاق بـ”ساوثهامتون” الذي استفسر عنه مؤخرا، بُغية تعويض أغلى مُدافع في العالم “فيرجيل فان دجيك” المُنتقل لـ”ليفربول”.