صبية تبلغ 11 عاما تطيح بسارق

حُكم على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بالسجن لمدة 18 شهرًا، منها 6 أشهر نافذة. بعد اقتحام منزل في بليمي جنوب سان بريوك (كوت دارمور) بفرنسا.

وفي مساء يوم الأربعاء 17 جانفي، حاول هذا الرجل اقتحام هذا السكن الذي تسكنه أم وابنتيها البالغتان من العمر 7 و11 عامًا.

وظهر وهو يرتدي ملابس سوداء ويغطي رأسه ويحمل سكين المطبخ، على باب المنزل ويدفعه للخلف بقوة، ما أدى إلى سقوط الأم.

وأوضح المدعي العام في سان بريوك أن الطفلة الكبرى “صرخت” بأعلى صوتها، مما دفع السارق إلى الفرار.

وتم إلقاء القبض على هذا الأخير في المساء وتم نقله إلى حجز الشرطة على الفور.

واعترف الشاب البالغ من العمر 18 عامًا بالوقائع وتم تقديمه أمام مكتب المدعي العام في سانت بريوك يوم السبت 20 جانفي.

وحوكم بتهمة “العنف المؤدي إلى العجز التام عن العمل (ITT) لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام” ضد الأم. و”العنف مع التهديد أو استخدام السلاح” ضد الطفلين.

وتم فرض عقوبات إضافية. وهي الالتزام بالعمل وتلقي العلاج وعدم الاتصال بالضحايا ومنع الظهور في بلديتي بليمي ومونكونتور.