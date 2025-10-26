صبي يبتلع 100 مغناطيس!!

ابتلع صبي عمره 13 عاما، نحو 100 مغناطيس اشتراه عبر الإنترنت، مما أجبر الجراحين في نيوزيلندا على إزالة أنسجة تالفة من أمعائه.

وحسب موقع “سكاي نيوز”، نُقل المراهق، بعد معاناته آلاما في البطن استمرت 4 أيام، إلى مستشفى تاورانغا في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

وأكد تقرير صادر عن أطباء المستشفى في المجلة الطبية النيوزيلندية، أنه ابتلع ما يقرب من 80 إلى 100 مغناطيس قبل نحو أسبوع.

وأضاف التقرير أن المغناطيسات، التي حظرت في نيوزيلندا منذ جانفي 2013، تم شراؤها من منصة تسوق إلكترونية.

وأظهرت الأشعة أن المغناطيسات تكتلت معا في 4 خطوط مستقيمة داخل أمعاء المراهق. و”يبدو أنها كانت في أجزاء منفصلة من الأمعاء ملتصقة ببعضها البعض بسبب القوى المغناطيسية”.

وأكد الأطباء أن ضغط المغناطيس تسبب في موت أنسجة في أجزاء من الأمعاء الدقيقة والغليظة.

وأجرى الجراحون عملية جراحية لإزالة الأنسجة الميتة وإخراج القطع المغناطيسية. وتمكن الطفل من العودة إلى المنزل بعد أن قضى 8 أيام في المستشفى.

وحذر الأطباء من أن جراحة ابتلاع المغناطيس يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات لاحقة في الحياة. مثل انسداد الأمعاء وفتق البطن والألم المزمن.