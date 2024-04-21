صبي يبلغ من العمر 7 سنوات ينقذ حياة والدته في موربيهان

اكتشف ناتانايل، وهو طفل صغير يبلغ من العمر 7 سنوات، والدته فاقدة الوعي في حمام شقتهم في سان جان بريفيلي (موربيهان). بينما كانا بمفردهما في المنزل، يوم الأحد 24 مارس، حسبما ذكرت صحيفة تيليغرام.

في ذلك اليوم، أراد نتانائيل التحدث إلى والدته من خارج الحمام أثناء الاستحمام، لكنها لم ترد.

ثم يرر الطفل الصغير دخول الغرفة واكتشف أن والدته فاقدة للوعي في حوض الاستحمام.

وبهدوء شديد، بادر بالاتصال برجال الإطفاء عن طريق الاتصال بالرقم 18، وهو الرقم الذي تعلمه في المدرسة.

وتدخلت خدمات الطوارئ لرعاية الأم. ثبت أنها أصيبت بسكتة دماغية مرتبطة بتمزق تمدد الأوعية الدموية. والتي كان من الممكن أن تكون قاتلة. وتقول: “أنا فخورة جداً بابني الذي أنقذ حياتي”.