صبي يبلغ 10 سنوات ينقذ والدته من إطلاق نار مميت

أنقذ صبي يبلغ من العمر 10 سنوات والدته من إطلاق حمايتها بالتدخل في الهجوم. أصيب بجروح خطيرة في الوجه والذراع.

وأصيب كايسون ماكلونج، وهو صبي يبلغ من العمر عشر سنوات، بجروح خطيرة في وجهه أثناء محاولته حماية والدته. الأخيرة، آشلي ماكلونغ، قُتلت بالرصاص على يد رفيقها كريستوفر نارمور. في شقتهما الواقعة في مدينة شيفيلد بولاية ألاباما (الولايات المتحدة)، بحسب ما أوردته قناة WAFF48 التلفزيونية المحلية.

وتم نقل الطفل إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة في الوجه والذراع أثناء محاولته الوصول بين والدته وصديقها. وتم تقديم الإسعافات الأولية له في مكان الحادث لإبطاء النزيف، ثم تم نقله جواً إلى مستشفى الأطفال.

وتمكن الأطباء من إنقاذ ذراعه، كما أزالوا جزءًا كبيرًا من رذاذ الرصاص على وجهه.