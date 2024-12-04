صبّ المنحة التضامنية لرمضان قبل منتصف فيفري المقبل

سيتم صب المنحة التضامنية لشهر رمضان المعظم في حسابات العائلات المعوزة والمستفيدة من المنحة قبيل شهر فيفري المقبل.

وقال والي العاصمة عبد النور رابحي خلال انعقاد الدورة الإستثنائية للمجلس الشعبي الولائي اليوم الأربعاء، أنه تم تسطير برامج ومخططات عمل خدمة لعاصمة البلاد. وهذا بإشراك كل الفاعلين من منتخبين محليين ومجتمع مدني والعمل على تحسين وعصرنة الخدمة العمومية. للتجاوب مع تطلعات المواطن وانشغالاته اليومية. لاسيما عبر مكافحة البيروقراطية وتجسيد التحول الرقمي المنشود.

وأضاف الوالي، أنه وفي إطار التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المقبل، فقد شرعت ولاية الجزائر في اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير. من أجل الاستعداد الجيد لهذا الشهر المعظم من كافة جوانبه. وذلك بتنصيب اللجنة الولائية المكلفة بتسيير العملية التضامنية لشهر رمضان. حيث ستشرف على تأطير عملية صب منحة رمضان في حسابات جميع أرباب العائلات المستوفين للشروط قبل منتصف شهر فيفري المقبل. بالإضافة كذلك إلى فتح مطاعم للصائمين من عابري السبيل بمساهمة فعاليات المجتمع المدني، واستحداث الأسواق الجوارية عبر جميع المقاطعات الإدارية تضم متعاملين إقتصاديين من شأنها توفير سلع ومواد غذائية بأسعار تنافسية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور