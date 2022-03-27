صبّ منحة البطالة بداية من اليوم

كشف المدير العام للإدماج والتشغيل في وزارة العمل، محمد شرف الدين بوضياف، عن الملفات التي تم إسقاطها من قائمة المستفيدين من منحة البطالة، بسبب عدم استيفائها الشروط.

ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أمس الأحد، حدّد المدير العام للإدماج والتشغيل بوزارة العمل، ثلاثة أسباب كانت وراء عدم قبول غالبية الملفات المرفوضة، والمتمثلة في عدم استيفاء شرط عدم وجود أي دخل للمستفيد، والسبب الثاني، عدم تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، مؤكدا أن هذا الصنف من طالبي المنحة، “لديهم فرص أخرى للاستفادة مستقبلا، بإعادة تقديم طلباتهم بعد استيفاء هذا الشرط، أما السبب الثالث، فيتعلق بالأزواج، أين تم إسقاط ملفات بعضهم بسبب وجود دخل للعائلة من أحد الزوجين”.

يستفيد منها أزيد من نصف مليون بطّال

وفي سياق متصل، أعلن المدير العام للإدماج والتشغيل بوزارة العمل، محمد شرف الدين بوضياف، أنه “سيتم الشروع رسميا بداية من يوم اليوم الإثنين، في صبّ منحة البطالة المقدرة بـ 13 ألف دج لأزيد من 500 ألف بطّال”، مردفا في ذات السياق عن وجود 42 من المئة من المسجلين ليس لديهم مؤهل، في حين أن 36 بالمئة من المسجلين أيضا جامعيون و20 بالمائة خرّيجو مراكز ومعاهد التكوين المهني.

إدماج أزيد من 181 ألف من عمال البلديات والتربية قريبا

وفيما يخص المنصة الرقمية التي تم إطلاقها في 25 فيفري الماضي، قال ذات المسؤول، إنه تم تبسيطها وتطويرها من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، بإشراف إطارات الوزارة ومديرية العصرنة في الوزارة، من أجل تسهيل عملية التسجيل لطالبي المنحة، مشيرا أيضا إلى أن “هذه المنصة الرقمية سمحت بتشريح واقع البطالة في الجزائر”، كاشفا في ذات السياق، عن تسجيل أزيد من مليون و 80 ألف طلب لمنحة البطالة في المنصة الرقمية، مع تحديد موعد لأكثر من مليون معني لإيداع ملفاتهم.

كما كشف المدير العام للإدماج والتشغيل في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه سيتم مستقبلا الإدماج النهائي لأزيد من 181 ألف من عمال البلديات والتربية الذين يشتغلون في جهاز النشاط الاجتماعي.