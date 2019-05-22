صبّ 15 مليونا لعمال بريد الجزائر يثير جدلا على «الفايسبوك»..!

العديد من الصفحات نقلت خبرا عن صب مبالغ مالية هامة في حسابات الزبائن

صبّت، مساء أول أمس، مؤسسة بريد الجزائر منحة الأرباح السنوية المقدرة بـ150 ألف دينار، في الحساب الجاري لعمال البريد.

وهو ما أثار جدلا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» والصفحات الخاصة بعمال مؤسسة بريد الجزائر.

ونشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، صورا تظهر رصيد حساباتهم، فيما تساءل آخرون عن مصدر هذه الأموال التي صبت في حسابات عمال مؤسسة بريد الجزائر.

وقد اضطر العديد من الزبائن الذين وصلهم الخبر عبر العديد من صفحات «الفايسبوك»، إلى القيام بعمليات الاطلاع على الرصيد.

قصد التحقيق من صدق الخبر الذي أثار، أمس، جدلا واسعا وتعليقات ساخرة من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي.

وكان المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، قد وافق على توزيع الأرباح السنوية مع اقتراح مبلغ 15 مليون سنتيم، حيث يتم صبها دفعة واحدة أول أمس مباشرة.

بعد مصادقة مجلس الإدارة على المقترح، كما تم أيضا الموافقة على إقرار زيادة في أجور جميع العمال مع وضع نظام تحفيزي للشاغلين لمناصب تجعلهم في اتصال مباشر مع الزبائن.

على غرار سعاة البريد والمكلفون بالزبائن ورؤساء البريدية ورؤساء المراكز، وذلك بعد تنصيب لجنة مشتركة للعمل على تحديد نسبة وكيفية تطبيقها على تسلم أشغالها في أجل أقصاه ستون يوما.

وتقرر أيضا تفعيل منحتي المردودية الفردية والجماعية من خلال تنصيب لجنة مشتركة للعمل على تحديد نسبة وكيفية تطبيقها على تسلم أشغالها في أجل أقصاه 6 أشهر.

بالإضافة إلى الاتفاق على مواصلة عمليات الإدماج وتسوية وضعية كافة العمال المتواجدين.

في وضعية عمل مؤقتة أو وضعية غير مسواة، كما سيستفيد عديد العمال ورؤساء المؤسسات البريدية من مناصب أعلى بمناسبة إعادة تصنيف المكاتب البريدية.

وسيستفيد العمال من ترقيات من خلال خلق عديد المناصب العليا بمناسبة إعادة تنظيم المؤسسة، خاصة على مستوى المكاتب والوحدات الولائية البريدية.

بما يضمن تحسين حوكمة المؤسسة وتخفيف أعباء العمل وضمان الحقوق المكتسبة للعمال في إطار التنظيم الحالي.

وأقرت المديرية العامة مراجعة الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للمؤسسة بهدف تثمين الموارد البشرية وتكييفها مع المهن المستقبلية للبريد.

وتحسين ظروف عمل ومعيشة المستخدمين مع تنصيب لجنة مشتركة لهذا الغرض.