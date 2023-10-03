صب أوامر دفع الشطر الرابع لمكتتبي “عدل”.. تعليمات صارمة

أسدى، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تعليمات صارمة، بخصوص عديد الملفات العالقة في القطاع.

كما أكد، وزير السكن خلال اجتماع تقني بإطارات القطاع، على ضرورة النظر إلى كافة الملفات وصب أوامر دفع الشطر الرابع. وكذا تظافر كل الجهود لتسليم المكتتبين سكناتهم في الآجال المحددة وفي أحسن الظروف.

للإشارة، ترأس وزير السكن والعمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي اجتماعا تقنيا حضره إطارات الإدارة المركزية. بالإضافة الى كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل” وكذا المدراء الجهويين للوكالة. والمدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري.

إجراءات صارمة ضد التقاعس والتأخر في المشاريع