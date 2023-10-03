صب أوامر دفع الشطر الرابع لمكتتبي “عدل”.. تعليمات صارمة
أسدى، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تعليمات صارمة، بخصوص عديد الملفات العالقة في القطاع.
كما أكد، وزير السكن خلال اجتماع تقني بإطارات القطاع، على ضرورة النظر إلى كافة الملفات وصب أوامر دفع الشطر الرابع. وكذا تظافر كل الجهود لتسليم المكتتبين سكناتهم في الآجال المحددة وفي أحسن الظروف.
للإشارة، ترأس وزير السكن والعمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي اجتماعا تقنيا حضره إطارات الإدارة المركزية. بالإضافة الى كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل” وكذا المدراء الجهويين للوكالة. والمدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري.
إجراءات صارمة ضد التقاعس والتأخر في المشاريع
افاد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن “تقييم الإطارات في القطاع متواصل”. مضيفا “ستقوم الوزارة بالإجراءات اللازمة ضد التقاعس والتأخر”.
كما أشار بلعريبي على هامش لقائه مع مديري التجهيزات العمومية على المستوى الوطني، إلى أنه سيتم تحويل كل التجهيزات العمومية المتعلقة بقطاع الصحة إلى قطاع السكن. قائلا “بحكم المتخصصين والإمكانيات التي يتوفر عليها قطاع السكن لتفادي التأخر في انجاز المرافق الصحية”.
كما أمر الوزير، المدير العام لفرع “عدل” للتسير العقاري بضرورة التكفل الآني والمستمر للمشاكل التي تواجه قاطني أحياء عدل و تسليط الضوء على نظافة المحيط والمجمعات المدرسية داخل الأحياء الموزعة.
مع اطلاق حملة تنظيف وطنية للأحياء السكنية التابعة لوكالة عدل و هذا قبل الدخول المدرسي المقبل.