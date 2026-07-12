أعلن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اليوم الأحد، عن صب الأثر الرجعي الخاص بمنحتي التقاعد التكميلي والشيخوخة للثلاثي الأول لسنة 2026، خلال الأسبوع الجاري، والمترتب عن زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وحسب بيان للديوان، تمّ أيضا صب منحتي التقاعد التكميلي والشيخوخة الخاصتين بالثلاثي الثاني لسنة 2026. والمحسوبتين وفقا للزيادة الجديدة السارية المفعول.

ومست العملية “740 مستفيدا” من منحة التقاعد التكميلي و”120 مستفيدا” من منحة الشيخوخة.

ويستفيد من منحة التقاعد التكميلي كل عضو مساهم في الصندوق الاجتماعي للديوان لمدة تتجاوز 15 عاما. على أن يكون قد بلغ سن التقاعد القانونية المحددة بـ60 عاما.

أما منحة الشيخوخة، فتخضع بدورها لشروط تتعلق أساسا بالعضوية وبلوغ السن القانونية (60 عاما). بالإضافة إلى أن يكون الدخل الشهري للمستفيد أقل من 80 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، دون اشتراط استيفاء مدة الخدمة.