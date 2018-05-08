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صب الزيادات في معاشات المتقاعدين بأثر رجعي

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صب الزيادات في معاشات المتقاعدين بأثر رجعي
بقلم النهار أونلاين

أكّدت مصادر مطلعة من وزارة العمل والضمان الإجتماعي للنهار اليوم الثلاثاء، أنّ صبّ زيادات في معاشات المتقاعدين.
ستكون ابتداء من شهر جوان، وبأثر رجعي في شهر ماي.

وكان وزير العمل مراد زمالي، قد أعلن عن إعادة تقييم وتكييف المعاشات حسب مبلغ المنحة، حيث ستصل الزيادات إلى 5 بالمائة في المعاشات أقل من 20 ألف دينار.
و 2.5 بالمائة للمعاشات بين 20 و40 ألف دينار، و كذا 1.5 بالمائة للمعاشات بين 40 ألف و 60 ألف دينار.
بالإضافة إلى 1 بالمائة من 60 إلى 80 ألف دينار، بينما تنخفض إلى 0.5 بالمائة للمستفيدين من منحة تقاعد تتجاوز الـ 80 ألف دينار.
هذا على عكس السنوات السابقة، أين كانت الزيادة السنوية في منح المتقاعدين موحّدة ومقدرة بـ 2 بالمائة.

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