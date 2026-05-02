صب الزيادات في منح ومعاشات التقاعد اليوم

أعلنت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، لكافة المستفيدين من منح ومعاشات التقاعد أنه تم اليوم السبت، صبّ الزيادات المستحقة في حسابات منتسبي الصندوق و ذلك تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع قيمة منح ومعاشات التقاعد.

وتمس هذه الزيادات أزيد من 3.5 مليون متقاعد وذوي الحقوق، في إطار تعزيز القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي لهذه الفئة.

وبخصوص الزيادات المقدرة في منح ومعاشات التقاعد فهي كالتالي: 10% لفائدة المتقاعدين الذين يتقاضون 20.000 دج أو أقل، 5% لفائدة المتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 20.000 دج.

ويمكن للمستفيدين سحب معاشاتهم ومنحهم عبر حساباتهم البريدية أو البنكية الجارية.

هذا وأكد الصندوق الوطني للتقاعد حرصه الدائم على تحسين جودة خدماته وتقريبها من المواطنين، بما يضمن خدمة عمومية عصرية وفعالة.

