صب الزيادات في منح ومعاشات المتقاعدين قبل رمضان وبأثر رجعي

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتـقـاعد جعفر عبدلي للنهار أن TV الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية في منح ومعاشات المتقاعدين ستصب قبل رمضان وبأثر رجعي.

وخلال نزوله ضيفا على برناماج تساؤلات قال جعفر عبدلي ان العدد الإجمالي للمتقاعدين في الجزائر حاليا بلغ 3 ملايين و 409 ألف متقاعد. وأضاف ذات المسؤول ان القيمة المالية لمعاشات ومنح المتقاعدين بلغت 123 مليار دج شهريا.

3وتابع المدير العام للصندوق الوطني للتـقـاعد ان ملايين و 362 ألف مستفيد من تـثـميـن المعـاشـات لسـنـة 2021 / 2022.