صب المخلفات المالية العالقة في حسابات الأساتذة والموظفين ابتداء من الأسبوع القادم بالجلفة

تمس جميع المخلفات المالية العالقة منذ سنوات منها الدرجات ورواتب المتعاقدين

المخلفات في حسابات الأساتذة والموظفين والعمال ابتداء من الأسبوع القادم بالجلفة

أعلنت مديرية التربية لولاية الجلفة عن حل مشكلة جميع المخلفات المالية العالقة الخاصة بأساتذة جميع الأطوار والموظفين والعمال.

وعلم من مصادر مطلعة أن مصالح مديرية التربية قد استلمت الغلاف المالي الخاص بجميع المخلفات العالقة منذ سنوات لأساتذة الثانوي والمتوسط والإبتدائي وكذا جميع الموظفين.

وحسب ذات المصدر فإن المخلفات تخص الترقية في الدرجات والرتب والتوظيف على القائمة الإحتياطية والتكفلات الجديدة. وستمس حتى الاساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة أوالعطل المرضية بمبلغ إجمالي قدره من 240 مليار سنتيم .

حيث ومن المنتظر أن تتطلق عملية صبها في حسابات مستحقيها ابتداء من الأحد المقبل بعد تقديمها لمصالح الرقابة المالية والخزينة الولائية التي تتكفل كما هو معمول به بعملية المعالجة والتدقيق العادية.

وفي سياق متصل دعا مدير التربية” نجم الدين ح” حسب نشرة إعلامية تلقت النهار نسخة منها جميع الأساتذة بمختلف الأطوار في الشروع بصب نقاط التلاميذ في الكشوف وعقد مجالس الأقسام.

بعد أن تم حل المشكل المالي نهائيا الذي كان سببا في تعليق صب النقاط حيث من المنتظر أن يتزامن بدء الأساتذة في ملء كشوف النقاط بداية مع صب المخلفات التي تبدأ الاحد .