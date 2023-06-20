صب المنحة الإستثنائية للصيادين المتضررين هذا الأسبوع

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أحمد بداني، بأن المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية، لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية سيتم صبها خلال هذا الأسبوع.

وقال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش اجتماع تقييمي لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية. أنه تم إحصاء 1.027 صيادا أغلبهم ينشطون على مستوى مينائي خميستى وفوكة بولاية تيبازة. الذين سيستفيدون خلال هذا الاسبوع، من المنحة التي اقرها رئيس الجمهورية. مشيرا إلى أن المنحة الإستثنائية الشهرية المقدرة بثلاثين ألف دينار. سيتم منحها إلى غاية إعادة فتح المينائين المغلوقين بسبب الخسائر التي تسببت فيها التقلبات الجوية.

كما أشار وزير الصيد البحري، إلى أن العملية توجد حاليا في مرحلة إستكمال الإجراءات الإدارية المعتادة من أجل الشروع في صب هذه المنح. مضيفا أن عمليات تفتيش تقنية ستقوم بتقييم مستوى الخسائر التي لحقت بتجهيزات وعتاد الصيد. من أجل الشروع في التعويضات الخاصة بهذا الجانب.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع، أن عمليات تنظيف الموانئ ورفع الاوحال والركام جارية، سيما على مستوى ميناء خميستى الأكثر تضررا. مضيفا أن عمليات إزالة الطمي من الموانئ لاستخراج الرمال والأوحال المتواجدة بالأعماق ستسبق إعادة فتح الموانئ أمام سفن الصيادين.

وتابع يقول، ان بناء السفن يشكل “تحدي” لوزارته، مشيرا الى ان 15 مشروعا لانجاز سفن الصيد قد حظيت بالموافقة وان 8 من هذه الورشات بصدد العمل وستتركز الجهود سيما بعد هذا الاجتماع من اجل “اطلاق ما تبقى من ورشات في آفاق السداسي الثاني من السنة الجارية”.

كما أكد الوزير أنه سيتم خلال هذا الإجتماع دراسة ملف الحماية الاجتماعية للصيادين من أجل تحديد الأولويات. مشيرا إلى التغطية الإجتماعية للصيادين والتوقف عن العمل والراحة البيولوجية والتقلبات الجوية كجوانب يجب دراستها مع المدراء الولائيين للصيد البحري. من أجل التعبير عن الاحتياجات الحقيقية للصيادين.

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