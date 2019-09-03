صب رواتب عمال مجمعي طحكوت وكونيناف اليوم

تم اليوم الثلاثاء صب رواتب عمال مجمعي طحكوت وكونيناف والعالقة منذ أشهر بسبب تواجد ملاك المجمعين بالسجن.

وحسب مصادر مؤكدة فإن العملية تشمل راتب شهر واحد بالنسبة لمجمع طحكوت في إنتظار تسوية بقية الأشهر.

بينما أضاف مصدر من شركة كوغرال أنه تم صب راتب ثلاث اشهر على التوالي للعمال شركة كوغرال ورفع تجميد على حسابات الشركة

وتعتبر شركة كوغرال تابعة لأحد فروع مجمع كوجي سيي لأصحابه الاخوة كونيناف وهي المسؤولة عن إنتاج زيت صافية.

هذا وقد تم تكليف متصرفين إداريين بتسيير شؤون كل من مجمع طحكوت، وكذا مجمع كونيناف من طرف رئيس الدولة.

وفي آخر التطورات، علمت “النهار أونلاين” أن الوزير الأول نور الدين بدوي قد أبلغ رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بالشروع في رفع الحجز عن الأرصدة المالية لشركات رجال الأعمال محل متابعات قضائية.

ومن شأن هذا الإجراء برفع الحجز عن الأرصدة المجمدة، أن يساعد على صب أجور عمال كافة الشركات المتابع أصحابها قضائيا.

ومن جهة أخرى، سيجري دفع المستحقات العالقة للشركات المتعاقدة مع الشركات المعنية بالاجراءات التحفظية للعدالة.