صب علاوة كوفيد لعمال الصحة في الآجال المتوقعة

سطرت وزارة الصحة برنامجا قطاعيا موسعا لوضع حيز التنفيذ التوصيات المنبثقة عن أشغال الملتقى الوطني الأول حول تجديد المنظومة الصحية المنعقد شهر جانفي 2022.

وحسب بيان لوزارة الصحة، سيتم إنشاء لجان مكلفة بمراجعة النصوص المتعلقة بالقوانين الخاصة بمستخدمي قطاع الصحة.

وكذا الإنتهاء من إجراءات صب العلاوة الاستثنائية الخاصة بالكوفيد لفائدة عمال الصحة. كما تم إعداد الإجراءات المالية الضرورية لأشطر هذه العلاوة الإستثنائية التي سيتم صبها في الآجال المتوقعة.

والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية من خلال الاتصال والتعاون لإعداد النصوص الضرورية المتعلقة بالتدابير التي قررها رئيس الجمهورية لفائدة عمال الصحة.

وتخص هذه التدابير، التأمين الشامل، وكذا الإستفادة من منحة راس مال الوفاة من طرف ذوي حقوق العمال. الذين إستشهدوا في إطار مجابهة هذه الجائحة.

مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بعمال قطاع الصحة

وفي ذات الصدد فإن وزارة الصحة، تؤكد على أنه وفيما يخص مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بعمال قطاع الصحة. فمن ضمن 10 قوانين أساسية، تم الإنتهاء من إعداد 6 وإيداعها لدى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي.

وبالنسبة للأربعة المتبقية، سيتم إيداع اثنين منها في غضون أسبوع، في حين أن الإثنين المتبقيين يجرى إعدادهما وتصحيحهما.

ويتعلق الأمر بالقوانين الأساسية للممارسين الطبيين الأخصائيين، والممارسين العامين، والقابلات. وأعوان التخذير والإنعاش، والمتصرفين في الصحة، والممارسين المفتشين والمستخدمين شبه الطبيين.

وأشار البيان إلى أن القوانين الأساسية الخاصة بالنفسانيين والفيزيائيين هي قيد الإعداد. في إنتظار مساهمة الشركاء الإجتماعيين المعنيين الذين إتصلت بهم اللجنة المختصة.

وفيما يخص تجسيد التدابير المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية لفائدة مستخدمي الصحة. والتي تخص منحة الوفاة والتغطية الشاملة في ميدان التأمين الصحي. فإن الإجراءات الضرورية قد تم الإنتهاء من تحضيرها. و قد مكن ذلك من إعداد النصوص التي تم إرسالها للدوائر الوزارية الأخرى المعنية وهي المالية، العمل والضمان الاجتماعي .

كما تؤكد وزارة الصحة على أن باب الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين مفتوح. للإستماع إلى الإنشغالات والمشاكل المطروحة من قبل عمال ومهنيي القطاع .

كما تقف الوزارة بكل احترام و إجلال امام كافة المهنيين الذين لم يدخروا يوما مجهودا في سبيل مجابهة هذا الوباء منذ ظهوره. كما تؤكد الوزارة على ضرورة البقاء يقضين مع احترام التدابير الوقائية الخاصة بهذا الوباء خلال شهر رمضان الفضيل.

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