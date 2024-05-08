صب كل شهادات التخصيص الخاصة بـ”عدل 02″ قبل نهاية جوان

أمر وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، بضرورة إستكمال صب كل شهادات التخصيص الخاصة بمشروع “عدل 02 ” قبل نهاية شهر جوان.

ترأس اليوم وزير السكن إجتماعا خصه لعدد سكنات عدل المرتقب توزيعها من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. بمناسبة الذكرى 62 لعيد إستقلال الجزائر الموافق لـ 05 جويلية المقبل 2024.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم عرض كل الأقطاب والأحياء السكنية المرتقب توزيعها من طرف المدراء الجهويين. حيث أمر الوزير المدير العام والمدراء الجهويين لوكالة عدل بإلتزاماتهم فيما يخص عدد السكنات التي إلتزموا بإستكمالها وتوزيعها. وعلى هذا الأساس فقد إعتبر الوزير أن الإنتهاء من هذه المشاريع أولوية.

كما أمر بلعريبي بتسليم محاضر إستكمال بعض المشاريع قبل نهاية 30 ماي 2024. وألح على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بوتيرة متسارعة واستكمال صب كل شهادات التخصيص. الخاصة بمشروع “عدل 02” قبل نهاية شهر جوان.

للإشارة فقد حضر الإجتماع كلا من الإطارات المركزية للوزارة بالإضافة إلى المدير العام لوكالة عدل، المدراء الجهويين (الجزائر غرب، شرق) تيارت التابع لوكالة عدل.