صب معاشات التقاعد بداية من 2 ماي.. هؤلاء هم المعنيون بالزيادات !

أعلن المدير العام لـ “الصندوق الوطني للتقاعد”، CNR، حفيظ أدرار، اليوم الخميس، عن فئة الأشخاص المعنيين بالزيادات في معاشات التقاعد.

وأوضح، أدرار في تصريح للتلفزيون العمومي، أن المعنيين بالزيادات في معاشات التقاعد، هم المستفيدين من المعاشات قبل 1 ماي 2025. مردفا “لأن مراجعة امتيازات التقاعد تتم سنويا في 1 ماي من كل سنة”.

وأشار المتحدث، إلى أن الذين تقاعدوا بداية من 1 ماي إلى حد الآن، فهم غير معنيين بالزيادة في المعاشات. موضحا أنهم استفادوا من الزيادة المسبقة من خلال تحيين أجورهم عند وعاء تصفية امتياز التقاعد الذي يمثل أجور 5 سنوات الأخيرة والأفضل في الراتب. مردفا “فلا يمكنه الإستفادة مرتين من الزيادات التي هو أصلا استفاد منها مسبقا بالتحيين الشهري”.

وكشف حفيظ أدرار أن يوم السبت 21 ماي كل المتقاعدين سيستفيديون من معاشاتهم بالمبلغ الجديد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور