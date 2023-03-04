صب معاشات المتقاعدين باحتساب الزيادات الجديدة بداية من 15 مارس

ضخت الحكومة 160 مليار دينار، في خزينة الصندوق الوطني للتقاعد كغلاف مالي لصب معاشات قرابة ثلاثة ملايين متقاعد، اعتبارا من منتصف شهر مارس الجاري.

وحسبما علمته “النهار أونلاين”، من مصادرها الخاصة بمبنى وزارة العمل، فإن المديرية العامة للخزينة العمومية ضخت مبلغ 16 ألف مليار سنتيم، في خزينة الصندوق الوطني للتقاعد، يوم الأربعاء الفاتح مارس من أجل تغطية الزيادات الثانية من نوعها التي أقرها الرئيس خلال سنتين متتاليتين لفائدة المتقاعدين.

وأكدت مراجع “النهار أونلاين” على أن الزيادات ستصب بأثر رجعي بداية من جانفي، يومي الخامس عشر والسادس عشر من هذا الشهر، على أن تصب المعاشات خلال الأيام التي تليها والى غاية يوم العشرين منه.

وأشارت المصادر إلى أنه تقرر تقديم تواريخ صب المعاشات التي كانت تمتد الى غاية السادس والعشرين من كل شهر إلى ما قبل شهر رمضان الفضيل، ليكون آخر معاش يستفيد منه أصحابه يوم عشرين مارس.

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وعلى صعيد مغاير، قالت مراجع “النهار أونلاين”، أن تمكين أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر من التسجيل بالمنصة الالكترونية للتقاعد ستكون بداية من الغد الموافق لتاريخ الخامس مارس، من أحد الانتساب الى صندوق التقاعد من خلال دفع اشتراكات بالعملة الصعبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة خمسة عشر سنة على الأقل حتى يحصلون على معاش بالدينار الجزائري.

ويمكّن الانتساب إلى صندوق التقاعد المغتربين ايضا من الاستفادة من تغطية اجتماعية بموجب بطاقة “الشفاء” الممنوحة من طرف مصالح “كناص” من أجل التعويض عن تكاليف الدواء واجراء العمليات الجراحية على مستوى العيادات الخاصة.

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