صب معاشات المتقاعدين بالزيادات الجديدة بدءا من هذا الموعد

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم، اجتماعا تنسيقيا ضم إطارات الإدارة المركزية، خصِّص لتقييم حصيلة نشاطات الإدارة المركزية خلال الفترة الممتدة من 1 مارس إلى 11 أفريل 2026، وكذا الوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات المسداة خلال الاجتماعات السابقة.

واستُهِلَّ اللقاء بالاستماع إلى عروض قدمها إطارات الإدارة المركزية، تم خلالها استعراض مختلف البرامج والعمليات المنجزة، مع إبراز الجهود المبذولة خلال هذه الفترة التي تميزت بحركية ونشاط مكثف، لا سيما في مجال تحسين جودة الخدمة العمومية وتسريع وتيرة رقمنتها، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز فعالية المرفق العمومي.

تسريع برامج الرقمنة والتكفل الفوري بطعون منحة البطالة

وعقب المناقشات، أسدى الوزير جملة من التوجيهات والتعليمات الرامية إلى رفع وتيرة الأداء وتحسين التكفل بانشغالات المرتفقين. إذ أكد على مواصلة وتسريع برامج الرقمنة وتعميم الخدمات عن بعد. بما يضمن استفادة المرتفقين من مختلف الخدمات دون الحاجة إلى التنقل.

كما شدد على التكفل الفوري بطعون الشباب غير المستفيدين من منحة البطالة عبر منصة “إنصات”. مع ضمان الرد في آجال معقولة. إلى جانب تسوية كافة الملفات العالقة، خاصة المرتبطة بانشغالات المواطنين.

ودعا الوزير إلى تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مسار الخدمة العمومية. مع تسريع وتيرة العمل المتعلقة بتقاطع البيانات، بما يساهم في تحسين دقة المعطيات وفعالية المعالجة الإدارية.

صب معاشات المتقاعدين في الأسبوع الأول من شهر ماي

وأكد كذلك على ضرورة متابعة نشاطات الهيئات تحت الوصاية، مع الحرص على التنفيذ الصارم للتوجيهات المتعلقة بتبسيط الإجراءات. وتعزيز وترقية أنشطة مفتشية العمل بما يرفع من فعالية الرقابة ويحسن الأداء الميداني. إضافة إلى تنظيم نشاط هذه الهيئات في شكل تجمعات منسقة، مع إيلاء عناية خاصة للولايات الجديدة.

وفي سياق ذي صلة، وجه الوزير تعليماته بتمكين المتقاعدين من معاشاتهم خلال الأسبوع الأول من شهر ماي 2026، مرفقة بالزيادات الجديدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان احترام هذا الأجل.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تندرج ضمن مسعى إصلاحي يهدف إلى عصرنة القطاع وتعزيز جودة خدماته. داعيا إلى مضاعفة الجهود لضمان تنفيذ التعليمات في الآجال المحددة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين.