صب معاشات ومنح المتقاعدين .. بريد الجزائر يصدر بيانا 

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر اليوم عن ترتيبات خاصة لضمان السير الحسن لعملية صرف معاشات ومنح التقاعد لشهر ماي 2026.

وأوضحت بريد الجزائر في بيانها أنها بالتنسيق الوثيق مع الصندوق الوطني للتقاعد (CNR) وبنك الجزائر باشرت ترتيبات عملية صرف معاشات ومنح التقاعد لهذا الشهر.

وجاء هذه الترتيبات تبعًا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، وذلك في أعقاب الزيادات الأخيرة التي أقرتها السلطات العمومية. وأيضا في إطار التدابير الاجتماعية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقاربة استباقية تهدف إلى تخفيف الضغط على المكاتب البريدية، وضمان توفر السيولة بشكل كافٍ.

وإلى جانب تحسين ظروف الاستقبال، بما يكفل التكفل الأمثل بالمستفيدين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم بكل سلاسة وراحة.

ولهذا إعتمد بريد الجزائر نظام الدوام المستمر، حسب الحاجة، لضمان استمرارية الخدمة خلال فترات الذروة، مع توزيع انسيابي للتدفق على مدار اليوم.

كما تم تعزيز جاهزية المكاتب البريدية من خلال تعبئة استثنائية للموارد البشرية والوسائل اللوجستية، بما يسمح بالتكفل السريع والمنظم بالمواطنين والاستجابة الفعالة لحجم الطلب.

وإختتم بيان بريد الجزائر التزام الراسخ بتجسيد توجيهات السلطات العليا، وضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها عبر كامل شبكتها الوطنية.