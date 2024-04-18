صب منحة “الأفنبوس” FNPOS..  وزير العمل يكشف

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب اليوم بخصوص تاريخ صب المنحة الغير قابلة للإسترداد “الافنبوس”.

وخلال إشرافه على مراسم الإطلاق الرسمي لبطاقة الشفاء الإفتراضية المخصصة للطلبة الجامعيين قال بن طالب أن تاريخ صب هذه المنحة تم الإعلان سابقا هو يوم 25 أفريل. وذلك من خلال برنامج تم فيها معالجة ملفات.

كما أكد الوزير ان هذه المنحة والتي جاءت بتعليمات من السلطات العليا بالبلاد مرت عبر عدة مراحل حيث خضعت لمراحل تنظيمية مقننة.

وتابع الوزير أن هذه المنحة ستوزع على 40 ألف مستفيذ وفق رزنامة معينة بدابة من تاريخ أن 25 أفريل 2024.