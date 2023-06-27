صب منح استثنائية للصيادين المتضررين من فيضانات تيبازة

تم اليوم الثلاثاء، الشروع في صب الدفعة الأولى لهذه المنح في حسابات الصيادين المتضررين من فيضانات تيبازة. وهذا لغاية استكمال أشغال تهيئة موانئ الصيد البحري المتضررة.

وجاء في بيان وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية”في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. تبعا لصدور المرسوم التنفيذي رقم 23-228 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 جوان 2023. والمتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية بقيمة 30 الف دينار جزائري. لفائدة الصيادين المتضررين. من التقلبات الجوية التي مست موانئ كل من خميستي، فوكة و بوهارون بولاية تيبازة. تم اليوم الثلاثاء 27 جوان 2023 الشروع في صب الدفعة الأولى لهذه المنح. في حسابات الصيادين المتضررين. وهذا لغاية استكمال أشغال تهيئة موانئ الصيد البحري المتضررة”.