صب منح الخدمات الإجتماعية لعمال الوكالة الوطنية للسدود مع رواتب أفريل الجاري

قررت لجنة الخدمات الإجتماعية للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، صب المنح الإجتماعية للعمال في حسابهم مع الأجرة الشهرية لشهر أفريل الجاري.

وأخطرت اللجنة عاملات وعمال الوكالة، بأنه وبعد دخول الميزانية الخاصة بـ2017، نهاية الشهر الماضي والمقدرة بـأزيد من 64 مليون دينار.

فقد تقرر صب كل المنح المجمدة مع راتب الشهر الجاري، بصرف 64 مليون و282 ألف و598 دينار على المنح المتأخرة.

وقد ارتأت اللجنة تقسيم المنح على النحو التالي: منحة الامدرس لسنة 2018/2019 بمبلغ مقدر بـ23 مليون و463 ألف دينار.

حيث ستوجه هذه المنحة إلى كافة عمال الوكالة، المتقاعدين وعائلات المتوفين، فضلا عن منحة الزواج بمبلغ مليونين و350 ألف دينار.

منحة الإزدياد بمبلغ مليونين و946 ألف دينار، منحة الختان بمليون و926 ألف دينار، وتعويض الوفاة بمبلغ مليون و140 ألف دينار.

المنحة الخاصة باليوم العالمي للمرأة، حيث تقدر منحته بـمليون و695 ألف دينار، ومصاريف العمرة بمبلغ 25 مليون و950 ألف دينار.

وأما عن الإعانات الإجتماعية المتعلقة بالصحة والعمليات الجراحية، الأطفال المعاقين ومرضى السرطان بمبلغ 4 ملايين و412 ألف و598 دينار.

وسيستفيد من هذه المنح كل من أودع طلب الإستفادة من المنحة قبل 31 ديسمبر 2018.

حيث طالبت اللجنة كل العمال أودعوا ملفاتهم قبل هذا التاريخ ولم يستفيدوا بتقديم شكوى رسمية مرفقة بوصل إيداع الطلب.