صب منح وإعانات شهر رمضان.. تعليمات صارمة لوالي العاصمة

أسدى والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، تعليمات صارمة بضرورة الالتزام بصب المنح والإعانات التضامنية قبل أسبوع عن حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء ذلك خلال ترؤسه ظهيرة الأحد، بقاعة الاجتماعات للولاية، اجتماعا خصص جدول أعماله لمتابعة التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الفضيل 2025، بحضور كل من السيدات والسادة الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، المفتش العام، الولاة المنتدبون، المدراء التنفيذيون وإطارات الولاية.

الوالي وبعد افتتاح أشغال الاجتماع استمع إلى عروض مختلفة من طرف السيدات والسادة المدراء، كل حسب قطاعه، تضمنت شروحات وتفاصيل حول التحضيرات الخاصة بشهر رمضان وما اندرج عنها من إجراءات وعمليات متخذة لتوفير كل الوسائل والمواد لاستقبال الشهر الفضيل في أحسن الظروف، سيما ما تعلق منها بتموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك وضمان وفرتها على طول الشهر مع ضرورة تقنين الأسعار، كما تم التطرق من خلال العروض المقدمة إلى العملية التضامنية الخاصة بتوزيع الإعانة المالية وتنظيم موائد الإفطار وقفة رمضان وعمليات الختان، هذا وتم كذلك التطرق إلى مخطط تزويد العاصمة بالماء الشروب، ومخطط النقل والتنقلات، والبرنامج الديني والتنشيطي للعاصمة.

والي العاصمة يسدي تعليمات صارمة بخصوص الشهر الفضيل

وبعد استفساره عن بعض الإجراءات المتخذة في ذات الخصوص، أسدى الوالي توجيهاته وتعليماته المتمثلة فيما يلي:

-الالتزام بصب المنح والإعانات التضامنية قبل أسبوع عن حلول شهر رمضان.

-استكمال دراسة كل الملفات الخاصة بالإعانة المالية،

متابعة الإجراءات المتخذة بخصوص تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، مع الحرص على ضمان وفرتها.

-متابعة الإجراءات الخاصة بتنصيب الأسواق الجوارية والحرص على ضمان توفير وتموينها بكل المواد الغذائية اللازمة،.

-ضرورة تدعيم مخطط النقل بخطوط الحافلات العمومية والخاصة.

-الحرص على تسطير مخطط صارم للتنظيف ورفع النفايات المنزلية.

-تهيئة المساجد ومحيطها وكل الطرقات المؤدية إليها، مع -تهيئة المصليات خصوصا بالمواقع والأحياء والتجمعات السكنية الكبيرة.

-تسطير برنامج تنشيطي يمس كل الفضاءات العمومية بإقليم الولاية.

-التكفل الأمثل بالفئات الهشة من خلال تهيئة دور المسنين والحرص على توفير الخدمات اللازمة، مع تسطير برنامج ترفيهي هادف لفائدتهم.

-ضرورة الحرص على تنفيذ كل الإجراءات المتخذة والخاصة بالتحضيرات إلى غاية الشهر الفضيل، من خلال المتابعة الدائمة والدورية.